Чехия рассмотрит новые национальные санкции против России

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии собирается рассмотреть заморозку новых объектов недвижимости, принадлежавших России, в рамках национальных санкций. Об этом сообщает Чешское ТВ (ЧТВ).

Таким образом, к 70 предыдущим объектам, внесенным в санкционный список 15 ноября, добавятся еще несколько.

Ранее правительство Чехии одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список. Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, был объявлена незаконной.