Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

Издание Politico назвало главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в усиление российской экономики.

В ходе презентации рейтинга было отмечено, что «за десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль».

Также, пишет газета, благодаря политике регулятору «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».

Ранее стало известно, что Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского главным «Мечтателем года».