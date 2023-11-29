Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

Издание Politico назвало главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года за вклад в усиление российской экономики.

Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года
© РИА Новости

В ходе презентации рейтинга было отмечено, что «за десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль».

Также, пишет газета, благодаря политике регулятору «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».

Набиуллина: российские банки вернулись в хорошую форму

Ранее стало известно, что Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского главным «Мечтателем года».

До этого издание создало интригу с рейтингом самых влиятельных политиков 2023 года, опубликовав всех лидеров топа, кроме первого места. Речь идет о номинации «Деятель №1» среди европейских лидеров.

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