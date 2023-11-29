Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на первом месте в категории «разрушители» в рейтинге Politico. Она стала лидером за вклад в усиление российской экономики.

В категории «мечтатели» на первой строчке расположился президент Украины Владимир Зеленский. При этом «самым влиятельным человеком» в Европе назвали Дональда Туска.

Речь идет о традиционном списке из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». Его фигуранты были разделены на три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption).

Набиуллина возглавила рейтинг в последней категории. В ней оказываются личности, которые кардинально изменили сферу / отрасль / профессию.

Газета подчеркивает, что глава ЦБ РФ -«главный технократ», поддерживающий политику президента России Владимира Путина.

Издание отмечает, что «агрессивная» денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву.

Кроме того, как указывает газета, председатель Банка России предотвратила последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля.