Производители свеклы заявили о рисках импорта сахара с Украины

Производители свёклы заявили о рисках импорта сахара с Украины
Конфедерация производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоена ростом импорта украинского сахара в Евросоюз. Объединение отметило важность его реэкспорта.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Французские производители сахарной свёклы требуют, чтобы растущие поставки украинского сахара реэкспортировались за пределы Европы», — пишет агентство.
В сезоне 2023-2024 годов импорт с Украины может достичь 700–800 тыс. т, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне, отмечают в CGB.
«Нам нужен четкий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара», — отметили производители.