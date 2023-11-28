ФРС заявила о риске усиления инфляции в США

Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о риске усиления инфляции. Поспособствовать этому может ожидаемый рост на энергоносители. Об этом заявила член совета управляющих ФРС Мишель Боумен.

«В предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции», — приводит слова Боумен РИА Новости.

По ее мнению это может представлять существенные риски для роста инфляции.

Члены руководящего комитета по открытому рынку ФРС США в начале ноября заявляли, что не планируют снижать ставку в ближайшее время из-за высокой инфляции, об этом рассказывал ТАСС. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года.