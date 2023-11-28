ФРС заявила о риске усиления инфляции в США

Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о риске усиления инфляции. Поспособствовать этому может ожидаемый рост на энергоносители. Об этом заявила член совета управляющих ФРС Мишель Боумен.

ФРС заявила о риске усиления инфляции в США
© globallookpress.com

«В предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции», — приводит слова Боумен РИА Новости.

По ее мнению это может представлять существенные риски для роста инфляции.

Члены руководящего комитета по открытому рынку ФРС США в начале ноября заявляли, что не планируют снижать ставку в ближайшее время из-за высокой инфляции, об этом рассказывал ТАСС. Сейчас базовая ставка Федеральной резервной системы находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года.