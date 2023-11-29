Во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар за пределы ЕС

Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) потребовала реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Ее представители указывают на то, что импорт товара из Украины усиливает конкуренцию и наносит ущерб местным производителям, передает Bloomberg.

Согласно данным CGB, в 2023-2034 годах импорт украинского сахара в ЕС может достичь 800 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели за предыдущий сезон. Свекловоды хотят получить от Еврокомиссии четкий ответ относительно притока этого товара в страны Европейского союза.

В статье отмечается, что даже несмотря на увеличение объемов поставок сахара из Украины, в ЕС на этот товар по-прежнему установлены высокие цены из-за его глобального дефицита.