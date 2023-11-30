ЦБ подтвердил готовность продавать больше валюты для поддержки рубля

Банк России отказался от использования лимитов на объемы зеркалирования на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году. Об этом в комментарии РБК сообщил представитель регулятора.

В пресс-службе отметили, что в формулировках официального комментария от 27 ноября такие лимиты не упоминались. Там было сказано, что продажи будут зависеть от «равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие».

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Таким образом, Центробанк подтвердил предположение аналитиков о готовности к продажам при необходимости большего количества валюты китайских юаней, что укрепит рубль.

Зеркалированием расходов называется продажа валюты, позволяющая забрать тот же объем рублевой денежной массы, что был выдан на внутренние проекты из ФНБ. Если на примере, то инвестирование 10 миллиардов рублей на какой-либо инфраструктурный проект должно быть уравновешено покупкой 10 миллиардов рублей за валюту.

Такую практику ЦБ ввел в июле 2023 года. Однако сейчас действует ограничение — зеркалировать можно не более 300 миллиардов рублей за полгода. Если же расходование средств из ФНБ превысило эту сумму, то докупать рубли придется уже в следующем периоде, чтобы по его итогам вновь уложиться в указанный лимит.

В первом полугодии чистый объем операций по размещению средств ФНБ составил 288 миллиардов рублей, то есть регулятору не пришлось применять введенные ограничения. Сумма расходов по итогам второго полугодия неизвестна, поэтому не исключено, что в случае сохранения лимита уложиться в него уже не получилось бы.

В целом продажи валюты в первом полугодии 2024 года будут рассчитываться на основании четырех факторов. Помимо зеркалирования, это операции в рамках бюджетного правила по текущим доходам и отложенные покупки юаней по тому же правилу (оба пункта предполагают покупку валюты), а также корректировка на объем средств расходования ФНБ для финансирования дефицита бюджета. Последний пункт подразумевает продажу юаней.