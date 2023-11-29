Экономика Швеции вошла в период рецессии

"Прежняя устойчивость экономики в последнем квартале начала ослабевать, и в конце года мы ожидаем худшие времена. Согласно прогнозам, высокие банковские ставки будут оказывать воздействие как на потребление домохозяйств, так и на инвестиции", - отмечает в интервью телеканалу SVT главный экономист страховой компании Länsförsäkringar Александра Строберг.