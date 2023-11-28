«Газпром» заявил, что Европа может сократить импорт СПГ

"Газпром" ожидает, что Европа в дальнейшем снизит потребление СПГ. Это произойдет из-за уменьшения потребления газа в ЕС как следствие ослабления экономического и промышленного потенциала, говорится в сообщени холдинга.
"Газпром"отмечает, что в долгосрочной перспективе основной мировой прирост спроса на СПГ обеспечат Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
"Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ по отношению к рекордному уровню 2022 года. Это в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала", - отмечается в сообщении.
Еще одним фактором снижения потребления СПГ является низкий уровень обеспеченности поставок контрактами. Он составляет менее 20% от прогнозируемой мощности европейских регазификационных терминалов в 2035 году.
"На мировом рынке продолжают фиксироваться случаи неисполнения поставщиками и производителями СПГ обязательств по долгосрочным контрактам. Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок газа потребителям", - отметили в холдинге.