«Газпром» заявил, что Европа может сократить импорт СПГ

"Европа, наоборот, может сократить импорт СПГ по отношению к рекордному уровню 2022 года. Это в значительной степени будет обусловлено сокращением потребления газа в регионе на фоне дальнейшего ослабления его экономического и промышленного потенциала", - отмечается в сообщении.