России предложили стать инвестором Уганды

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что Уганда рассчитывает привлечь российские инвестиции в свое производство и развитие инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

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О желании Уганды привлечь российские инвестиции Мусевени рассказал на форуме «Примаковские чтения».

Мусевени подчеркнул, что Уганде необходимы экономическое развитие и трансформация. По его словам, стране требуется привлечь инвестиции в автомобильные и железные дороги, электричество, компьютерные технологии, а также в производство товаров и услуг.

«Здесь очень нужны связи с такими странами, как Россия и Китай. <…> Инвесторы из России могут приходить, инвестировать, производить товары, услуги», — заявил президент.

Также он подчеркнул, что Уганда заинтересована в сотрудничестве в области развития человеческих ресурсов, образования и хочет выйти на рынки России, Китая, Индии, Ближнего Востока и Запада.