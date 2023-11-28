Набиуллина: российские банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии
Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму и настало время думать о развитии, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".
"Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии", - сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что "важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей", что является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора.