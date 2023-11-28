В ЕС предложили упростить изъятие недвижимости у части россиян

В новый пакет санкций ЕС против России, возможно, войдут меры, которые «поддержат экспроприацию» у российских бизнесменов недвижимости, в том числе стадиона Helsinki Hall в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на агентство STT.

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Как отмечает ТАСС, около 45 процентов акций стадиона принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а всего у объекта 562 владельца.

По данным STT, во время подготовки нового пакета ЕС обсуждался вопрос о том, как собственники, попавшие под санкции, могут продать замороженные активы в качестве исключения. Как отмечает Yle, даже если бизнесменам разрешат продать стадион, их прибыль от этой сделки все равно останется замороженной.

В пакет также предложили включить меру по «поддержке экспроприации», если такие активы, как Helsinki Hall, не могут быть доступны общественности. Стадион остается закрытым с 2022 года — санкции не позволяют использовать его, поскольку, к примеру, плата за его аренду для концерта может рассматриваться как «прямой перевод денег сторонам, находящимся под санкциями». В случае экспроприации владелец также получил бы компенсацию, но и она осталась бы замороженной.