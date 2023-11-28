Эксперты оценили риск провала переговоров по нефти на совещании стран ОПЕК

Риск провала переговоров между странами ОПЕК о снижении цен на нефть минимален, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с РБК. По его словам, провал переговоров будет означать развал нефтяного альянса, что приведет к заметному падению цен на ресурс. Эксперт считает, что участники совещания проголосуют за продление действующих сокращений в добыче, а снижение объемов поставок будет добровольным.

Страны ОПЕК и участники ОПЕК+ примут участие в совещании 30 ноября. Ключевыми темами для обсуждения станут объемы предстоящей добычи нефти, а также внутренняя дисциплина добычи отдельных стран. Кроме того, участники могут рассмотреть вопрос, связанный с достижением договоренностей с африканскими производителями. Это обусловлено тем, что Ангола и Нигерия намерены нарастить добычу нефти. По мнению Потавина, в конечном счете всем участникам удастся достичь итогового соглашения. Другие эксперты также считают, что риск провала переговоров минимален.