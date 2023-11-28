Экономист заявил о продолжении «кровавой бани» на рынках

Экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал продолжение «кровавой бани» на рынках. В статье для Project Syndicate он заявил, что инвесторы и держатели акций во всем мире, вероятно, лишатся десятков триллионов долларов за следующее десятилетие.

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Эксперт обратил внимание на то, что улучшения ситуации на рынке ценных бумаг после «лопнувшего пузыря» не произошло.

Экономист отметил, что Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.

«Хотя США и избежали рецессии, страна все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — подчеркнул он.

По словам Рубини, акции американских и международных компаний повышались летом 2023 года, однако это произошло за счет небольшой группы технологических компаний, сыгравших на надеждах и ажиотаже, которые связаны с искусственным интеллектом.