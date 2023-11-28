Эксперт дал прогноз по ценам на кофе в России

Стоимость кофе в России в 2023 году показала рост на 15% в связи с повышением курса американской валюты. При этом стабильный рубль сможет сдержать цены в 2024-м, заявил в беседе с РИА Новости директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов на открытии «Академии бариста» в Москве.

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Напомним, что данная фирма ранее приобрела бизнес финской Paulig в России. Теперь она развивает новую марку кофе — Poetti.

Глухов подчеркнул, что в настоящее время наблюдается небольшая стабилизация ситуации на рынке зеленого кофе. В частности, как уточнил он, это касается рынка арабики. В этой связи серьезных потрясений в компании не ожидают, заявил собеседник.

По его словам, при сохранении курса доллара на текущем уровне цены на кофе в первой половине 2024 года вряд ли поднимутся.

При этом, как уточнил эксперт, если курс будет 100 рублей за доллар, стоимость кофе вырастет. Он назвал курс валют ключевым фактором, который влияет на стоимость кофе в РФ.