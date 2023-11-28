В Китае сообщили о риске фрагментации мировой экономики

Премьер Госсовета КНР Ли Цян указал на риск фрагментации мировой экономики. В ходе China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине он заявил о необходимости бороться с искусственным разрывом и препятствованием работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек, передает РИА Новости.

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Ли Цян отметил, что на рынке наблюдаются такие тенденции, как панполитизация и обобщение понятия безопасности. Они мешают сотрудничеству в области глобальных цепочек поставок, добавил премьер.

По его словам, при затрудненном сотрудничестве в области цепочек поставок и производственных цепочек «все от этого терпят ущерб».

Премьер подчеркнул, что в связи с этим необходимо следовать правилам, признавать общую тенденцию, лучше пользоваться возможностями развития, открываемыми технологическим прогрессом и повышением производительности, уделять больше внимания повышению качества и производительности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.