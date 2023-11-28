Мировые цены на нефть выросли после снижения накануне

Мировые цены на нефть во вторник поднимаются после снижения накануне: трейдеры продолжают оценивать возможные меры ОПЕК+ по добыче.

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Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.56 росла на 0,2%, достигая 80,03 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,17%, до 74,99 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне снижение цен приближалось к 2% из-за осторожности инвесторов перед заседаниями ОПЕК и ОПЕК+. Сомнения аналитиков связаны с неожиданным переносом на 30 ноября изначально намеченных на 25 и 26 ноября мероприятий, это усилило обеспокоенность относительно возможных разногласий между странами-участницами.

Рынки также обратили внимание на новость о том, что Саудовская Аравия попросила у других стран ОПЕК+ снизить их квоты на добычу.