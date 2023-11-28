В ЦБ сообщили о запуске переводов по СБП в пять стран

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять новых стран теперь стали доступны для россиян. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

"Запущены переводы по СБП из России в пять стран", - сообщила она.

Бакина также отметила, что среди них - Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

По информации газеты, такие перечисления работают, например, из ВТБ и Альфа-банка. Как отмечает газета, в приложении Альфа-банка указаны четыре страны, куда можно перечислить деньги по СБП, а именно: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В пресс-службе ВТБ газете рассказали, что клиенты банка могут отправить деньги в четыре страны, но не уточнили, какие именно. Количество иностранных финансовых организаций, куда возможно отправить средства по СБП, постоянно растет.