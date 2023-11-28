ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли после спада

Объем мировой торговли восстанавливается после недавнего спада при стимулирующем влиянии производства и продаж автомобилей. Вместе с тем краткосрочные перспективы дальнейшего восстановления расцениваются секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) как "весьма неопределенные".

Секретариат ссылается на новые данные применяемого в ВТО для анализа ситуации на мировом рынке индикатора - Барометра торговли товарами. Он составляет сейчас 100,7 пункта, что выше уровня, который был зафиксирован в августе этого года (99,1 пункта).

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"Это говорит о том, что объем торговли товарами постепенно вернется к своему среднесрочному тренду во второй половине 2023 года", - отметили в организации.

Барометр показывает, что "объем мировой торговли товарами восстанавливается после недавнего спада, при этом продажи и производство автомобилей, а также торговля электронными компонентами стимулируют восстановление", подчеркнули в ВТО, пояснив, однако, что "неоднозначные экономические результаты в сочетании с растущей геополитической напряженностью делают краткосрочные перспективы весьма неопределенными".

Барометр свидетельствует о неоднозначной ситуации в экономике. Индекс, характеризующий торговлю продукцией автомобилестроения, составляет 110 пунктов, торговлю компонентами электроники - 109,8 пункта, авиаперевозки - 100,3 пункта. Однако остальные индикаторы не дотягивают до базовой линии 100 пунктов. Это относится к экспортным заказам (99,4 пункта), контейнерным перевозкам (98,0), торговле сырьем (95,6)".