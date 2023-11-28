В России задумались о запрете на экспорт зерновых

В российском правительстве рассматривается вопрос о запрете на экспорт зерновых. Под ними подразумеваются пшеница, ячмень, кукуруза, рожь. Об этом пишут «Известия».

Пока Минсельхозу поручено вести мониторинг остатков зерновых в стране. Если они опустятся до критического уровня в 10 миллионов тонн, то может быть введен временный запрет на экспорт.