АКРА спрогнозировало снижение ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка должна снизиться до 10,5-11,5% на конец 2024 года. Об этом сообщает рейтинговое агентство АКРА в своем новом макроэкономическом прогнозе.

На конец 2023 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 15-16%, следует из прогноза. Это выше прежнего прогноза агентства в 7,3-7,7%, сделанного в марте. По данным агентства, в 2025 году ставка снизится до 7-8%, в 2026 году — до 6,5-7,7%.

В АКРА полагают, что в 2023 году Банк России либо поднимет ключевую ставку в последний раз в нынешнем цикле повышений, либо оставит ее на текущем уровне.

Кроме того, аналитики ухудшили прогноз по росту ВВП в 2024 году до 0,5-1,3% с 0,8-1,8% ранее. Основной причиной названо приближение экономики к потенциальному уровню.

«Загрузка мощностей и трудовых ресурсов достигла исторически очень высоких уровней. Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся с примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1-2% на горизонте прогноза», — отмечает АКРА.

В 2025 году агентство ждет ускорения роста ВВП до 1-2% за счет потребления, в 2026 году — замедления до 0,6-1,8%.