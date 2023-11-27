Биржевые цены на газ в Европе снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 5%, до $500 за 1 тыс. кубометров.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что последние фьючерсы по индексу TTF орговались по $500,4 (-4,9%).
Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что некоторые чешские фирмы с октября начали получать российский газ — импорт из России в октябре составил 1,2% от общего объёма поставок топлива в республику за 2023 год.