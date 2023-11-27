В России назвали условие для снижения цен на кофе и какао

Борьба с вырубкой лесов может вынудить страны Евросоюза продать избыток кофейных зерен и какао-бобов, и те станут дешевле. Условие для снижения цен назвал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, его слова приводит РИА Новости.

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На стоимость кофе и какао на мировых рынках повлияет принятый в декабре 2022 года законопроект о запрете на экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесиванию. Пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя и такие товары, как шоколад, мебель и печатные бумажные изделия недоступны к ввозу, если их производитель не подтвердит происхождение продукции из экологично управляемых земель.

«Евросоюз постарается, весьма вероятно, избавиться от этого сырья вне своей территории, а такой избыток предложения, очевидно, на некоторый период времени снизит цены на него на мировом рынке», — пояснил Чантурия.

По словам эксперта, уничтожение продуктов — нетипично для Европы, поэтому, скорее всего, не удовлетворяющие требованиям нового закона кофе и какао реализуют вне территории союза.

Принятый в Европе запрет затрагивает в основном производителей из Ганы и Кот-д'Ивуара, на долю которых приходится порядка 70 процентов мирового рынка какао. Также его действие распространяется на производителей из Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии — эти страны играют ведущую роль в производстве кофейных зерен.