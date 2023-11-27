Цена бензина на бирже опустилась еще на 2%

Биржевая стоимость бензина в европейской части России продолжает снижаться. Так, по итогам торгов в понедельник бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" подешевел в среднем на 2%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 2,09%, до 45,966 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,98%, до 48,708 тыс. рублей за тонну. Эти виды топлива дешевеют уже несколько торговых сессий подряд.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 2,84%, до 54,979 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 2,42%, до 54,746 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подорожал на 0,38%, до 69,938 тыс. рублей за тонну.