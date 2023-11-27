Цена золота достигла рекордного уровня

Стоимость золота в понедельник, 27 ноября, превысила $2000 за унцию. Цена достигла рекордного уровня впервые за шесть месяцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

На рост цены влияет ослабление доллара США, отмечает газета. Ситуация вызвана уверенностью инвесторов в том, что Федеральная резервная система завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, добавляет она.

Спотовая цена золота демонстрировала рост в ходе торгов до $2013,1 за унцию. Столь высокий уровень наблюдался до этого лишь в мае текущего года.

К 13:30 мск декабрьские контракты на золото на нью-йоркской бирже Comex достигли $2013,4 за унцию.

С начала месяца рост цены на золото составил 1,5%.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила об увеличении объема портфеля золота, проданного физлицам. С начала года показатель вырос в 1,5 раза, до 52 тонн, указала кредитная организация.