ЦБ возобновит валютные операции со средствами ФНБ

Банк России анонсировал возобновление с января 2024 года проведения операций на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Отмечается, что операции будут проходить в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году.

Ежедневный объем операций на внутреннем валютном рынке регулятора будет определять с учетом сальдо нескольких величин, в том числе исходя из регулярных операций по покупке или продаже иностранной валюты в размере дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила.

Кроме того, будут учитывать разницу объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за текущий год.