Путин: Запад недооценил российские банки

"Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне", - сказал президент, комментируя слова Костина о том, что, вопреки западному "беспределу", направленному против ВТБ, банк чувствует себя хорошо.



"Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк - это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом", - подчеркнул Путин.