Турция резко увеличила поставки в Россию попавших под санкции товаров

С начала 2023 года Турция резко увеличила поставки товаров двойного назначения в Россию и страны СНГ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times (FT).

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За девять месяцев республика экспортировала 45 видов продукции, попавших под санкции Запада: микрочипы, телекоммуникационное оборудование и комплектующие и прочие виды товаров, в отношении которых в США, ЕС, Великобритании и Японии действует экспортный контроль. Общая стоимость экспорта выросла втрое, до 158 миллионов долларов.

По сравнению с 2015-2021 годами, закупки приоритетных товаров из стран G7 в Турции увеличились более чем на 60 процентов, до уровня в полмиллиарда долларов. Власти США обеспокоились, что эта продукция может предназначаться для дальнейшего реэкспорта в Россию. Поэтому в ближайшее время республику уже во второй раз посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон, который курирует в правительстве отслеживание нарушений экспортных ограничений.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что с начала года республика зафиксировала рекордный объем экспорта. В октябре за рубеж поставили товаров на сумму 22,9 миллиарда долларов (плюс 7,4 процента в годовом выражении). С начала года совокупный объем экспорта составил 254,4 миллиарда долларов. После введения западных санкций в отношении России одним из основных каналов поставок по схеме параллельного импорта стала именно Турция.