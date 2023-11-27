СМИ узнали об указании ЦБ по продаже российской нефти Индии

Банк России настоял на том, чтобы российских поставщики нефти в Индию не заключали сделки по продаже энергоресурсов в рупиях, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. По их словам, российский ЦБ дал по этому поводу «неофициальное указание». В регуляторе не ответили на запрос информационного агентства.

Один из банковских источников Reuters, близких к ЦБ, рассказал, что получение средств в неконвертируемой валюте, которая имеет небольшую стоимость вне Индии, «бессмысленно». У России мало возможностей тратить рупии, поскольку импорт из республики незначителен, добавил другой собеседник агентства.

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В середине августа как минимум две крупные российские нефтяные компании заявили, что могут перенаправить свои направлявшиеся в Индию танкеры с миллионами тонн нефти в другие места назначений, рассказали Reuters два источника. В качестве временного решения поставки были оплачены китайскими юанями, гонконгскими долларами и дирхамами ОАЭ, говорят многочисленные собеседники агентства.

По их словам, проблема недолларовой оплаты российской нефти сохраняется у ее потребителей из Африки, Китая и Турции. Однако наиболее остро она стоит у Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, закупает более 60% поставляемой по морю российской нефти.

По словам двух российских источников агентства, Индия продвигает трату рупий на своей территории. В частности, Нью-Дели ввел штрафы за конвертацию рупий в иные валюты, иногда достигающие более 10% от конвертируемой суммы.

Российские чиновники и топ-менеджеры нефтяных компаний настаивают, чтобы индийские покупатели платили за энергоресурсы в юанях, пишет Reuters. Однако для республики использование валюты регионального конкурента является чувствительным вопросом.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы перешли на оплату в дирхамах, но она осложняется дополнительными клиринговыми требованиями из-за жесткой позиции Вашингтона. Согласно данным собеседников агентства, с октября ряд банков ОАЭ ужесточил контроль над клиентами, ориентированными на сотрудничестве с Россией, с тем, чтобы соблюдались ценовые ограничения в нефтяной торговле.

В середине прошлого года индийский регулятор — Резервный банк Индии (RBI) — представил механизм международных торговых расчетов в рупиях. По этому механизму, RBI разрешил уполномоченным банкам открывать у себя счета востро иностранных кредитных организаций в рупиях. Через них индийские импортеры должны осуществлять платежи за поставляемый товар на эти счета в национальной валюте республики. Также эти счета могут быть использованы, чтобы платить индийским экспортерам в тех же рупиях. Образовавшийся излишек средств можно вкладывать в государственные облигации Индии или, например, в инвестиционные проекты в стране.

При этом российские экспортеры испытывали трудности с репатриацией выручки от продажи товаров за рупии.

«То есть на эти рупии должен быть либо предъявлен спрос по импорту.., либо они должны вкладываться в какие-то рупийные финансовые активы», — говорила председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Эти проблемы известны. Мы их естественно обсуждаем», — добавила она.