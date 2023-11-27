FT: в ЕС задумали уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао

Сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящиеся на складах ЕС, оказались под угрозой уничтожения из-за вступившего в силу закона о защите лесов. Об этом рассказала Financial Times.

Около 70 процентов мирового какао поступает из Кот-д'Ивуара и Ганы, а работающие в этих странах компании обвиняются в вырубке лесов и использовании детского труда, отмечает FT.

Газета подчеркивает, что закон предусматривает переходный период до декабря 2024 года. За это время хранящиеся в ЕС кофе и какао, не соответствующие новым правилам, можно будет продать за пределами Евросоюза. Если сделать это не удастся, продукция будет уничтожена. Кофе и какао, хранящиеся на складах на таможне, могут оставаться там дольше переходного периода.

Закон ЕС о запрете импорта продукции, способствующей вырубке лесов, был принят весной 2023 года. Он обязал производителей мяса крупного рогатого скота, пальмового масла, какао, кофе, сои, каучука и другой продукции предоставлять доказательства, что они не используют сырье, полученное в результате вырубки лесов (к примеру, что они не расчищали леса под сельскохозяйственные угодья).