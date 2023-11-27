Дерипаска назвал сроки возможного компромисса ЕС и России по газу

Странам Европы придется достичь компромисса с Россией по поставкам газа в течение полутора лет. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что отсутствие газа из РФ заставляет европейских политиков принять "единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику".

"Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом", - заявил Дерипаска.

При этом условия, по его словам, включают возврат денег Банка России, компенсацию за взорванный "Северный поток", а также компенсацию русскому бизнесу санкционных потерь.

"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро, и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает бизнесмен.

По словам Дерипаски, это осознание произойдет не сразу, однако холодные зимы сделают "Восточный компромисс" приемлемым для Европы значительно быстрее.