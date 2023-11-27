Определены главные категории ввозимых в Россию товаров из Китая

Машины и автомобильные запчасти стали главным драйвером роста объемов контейнерного ввоза китайской продукции в Россию с начала 2023 года. Объем таких перевозок с января вырос на порядок и достиг 17-18 процентов всего контейнерного импорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Другими быстрорастущими категориями ввозимых из КНР товаров стали оборудование и производственная техника — доля подобной продукции в структуре контейнерного импорта составила 16-18 процентов. В числе популярных категорий также оказались товары народного потребления (20 процентов) и электроника, уточнили эксперты.

Большая часть ввозимой китайской продукции поступает на российский рынок через дальневосточные порты и Новороссийск. Однако в 2023 году выросла доля железнодорожных и автотранспортных перевозок. В целом по итогам первых десяти месяцев этого года суммарный объем контейнерного импорта китайской продукции в Россию превысил 13 миллионов тонн, заявила начальник информационно-аналитического центра компании «Модуль» Марина Овсянникова.