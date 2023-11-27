Делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб

Турецкая делегация прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения «дорожной карты» по газовому хабу в первой половине декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Анкаре.

«Да, такая идея действительно есть. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря», — проинформировал собеседник РИА Новости.

Агентство напоминает, что первое упоминание турецкого газового хаба появилось в октябре 2022 года. Через две недели после инцидента на «Северных потоках» президент Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита газа из России в регион Черного моря. Для этого можно создать газовый хаб в Турции, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу.