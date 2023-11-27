Аналитик допустил скачок курса доллара

В скором времени курс доллара может укрепиться к российской валюте и подняться выше отметки 90 рублей. Это может быть во многом обусловлено прохождением пика налоговых платежей, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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По мнению аналитика, на динамику также будут оказывать давление риски спада мировых биржевых цен на нефть. На этом фоне Зельцер предрек укрепление курса доллара до 90 рублей и «чуть выше» к началу декабря 2023 года.

«Сильно выше доллар ждать не стоит: спекулянтов против рубля одернули еще в октябре, да <...> и сама стабилизация курса, кажется, удовлетворяет многих», — пояснил Зельцер.

Кроме того, как уточнил эксперт, не позволить курсу рубля сильно ослабнуть по отношению к доллару должны действующее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) и указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки рядом категорий отечественных экспортеров сроком на полгода. Мера затронула представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Ранее схожий прогноз по курсу доллара дал кандидат экономических наук Александр Абрамов. По его словам, к началу 2024 года курс американской валюты будет находиться в районе 90 рублей «за счет очень интенсивной работы с экспортерами».

В первой половине ноября в ЦБ также объяснили укрепление рубля увеличившимся объемом возврата денежных средств на внутренний рынок. По итогам октября в Россию поступило в общей сложности 12,5 миллиарда долларов валютной выручки экспортеров против 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда в августе.