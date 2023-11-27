Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций

Пенсии, которые граждане РФ будут оформлять впервые, увеличатся за счет повышения пенсионного коэффициента. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».

Она уточнила, что стоимость одного пенсионного коэффициента, согласно одобренному Советом Федерации закону, поднялась до 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости равен 8134,88 рублям.

Экономист объяснила, что этот параметр важен прежде всего для тех, кто будет оформлять пенсию впервые.

«Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов — уже 1330,5 рубля», — сказала она.

В публикации уточняется, что работающим пенсионерам каждый год делают перерасчет пенсий на стоимость максимум трех пенсионных баллов. Однако для каждого гражданина пенсионного возраста берется стоимость балла того года, в котором он оформлял пенсию.