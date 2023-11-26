Евросоюз тайно закупает российский сжиженный газ

В страны Евросоюза в 2023 году был поставлен российский сжиженный природный газ (СПГ) общей стоимостью 6,1 миллиарда евро. Количество танкеров с российским топливом растет, несмотря на призывы отказаться от поставок из РФ. Аналитики прогнозируют дальнейший спрос на СПГ, сообщает РИА Новости.

Самыми крупными покупателями газа из России стали Испания (1,8 млрд евро), Франция (1,5 млрд), Бельгия (1, 36 млрд). На российский СПГ приходится 16% общего импорта ЕС. По этому показателю Москва уступает только Вашингтону.

«Несмотря на публичные заявления официальных лиц, экономика перевешивает политику», — считает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс».

Эксперты отмечают, что ЕС рассматривает СПГ как временный вариант при переходе к водороду и возобновляемым источникам энергии. Однако Европа не может отказаться от СПГ и российского трубопроводного газа.

«Прогнозируемая холодная зима и восстановление спроса в Китае, скорее всего, обернутся еще и ростом цен в глобальном масштабе», — полагает Вадим Петров, зампредседателя рабочей группы «Арктическая повестка» Минприроды России.

С ним согласен Виталий Китайчук, представитель компании Only Bank. Он уверен, что поиск альтернативы российскому топливу требует времени. Если зима будет морозной, возможен ажиотаж, и цены взлетят.

«Профицита топлива Европе ожидать точно не стоит», — прогнозирует аналитик.