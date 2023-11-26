В Турции заявили о переходе на расчеты с РФ в лирах и рублях

Экспорт между Турцией и Россией вырос почти на 400%, импорт из России в лирах — на 150%, а в рублях — на 260%. Об этом рассказал турецкий министр торговли, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат, передает ТАСС.

© газета.ру

«В прошлом году товарооборот между странами достиг рекордных $68 млрд. В 2023 году он может снизиться до $56 млрд, в том числе $11 млрд экспорта Турции и $46 млрд импорта из РФ», — сказал Болат. При этом министр отметил, что падение вызвано снижением цен на энергоресурсы.

Импорт российских товаров в Турцию в июне 2023 года упал на 43% по сравнению с июнем 2022 года и на 36% по сравнению с маем — до минимального месячного уровня с конца 2021 года. Аналитики объясняли это резким снижением стоимости российских энергоносителей.