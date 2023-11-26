В России к Новому году может подорожать говядина

В России ожидается рост цен на говядину. До конца текущего года ожидается ее подорожание на 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

«Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10 процентов», — подчеркнул Роман Костюк, передает «Парламентская газета». Также росту цен поспособствует предновогодний период.

Одной из причин роста цен на данный вид мяса эксперт называет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. О подорожании говядины рассказал и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он подчеркнул, что пока не следует ждать падения ее цены. Шелищ также напомнил о подорожании свинины на 14,4% и курицы на 29,7%.