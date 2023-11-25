Власти Кубы назвали сроки начала работы платежной системы «Мир»

Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на острове работу карт платежной системы "Мир". Об этом заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. По словам министра, до конца 2023 году, услугу внедрят в большинстве объектов туриндустрии, сетевых магазинах и сервисных центрах.