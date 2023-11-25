СМИ: Милей может отказаться от идеи «долларизации» Аргентины

Новый президент Аргентины Хавьер Милей может отказаться от идеи «долларизации» страны, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Новый президент Аргентины отказался от идеи замены нацвалюты на доллар
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что в ходе предвыборной кампании Милей обещал ликвидировать Центральный банк страны и заменить национальную валюту на доллар США. Политик заявлял, что стоимость песо упала ниже приемлемых значений, а ЦБ Аргентины следует «взорвать».

Кроме того, он критиковал идею глобального потепления, выступал за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

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Источник отметил, что после выборов прошло всего несколько дней, а президент уже начал постепенно отказываться от скандальных инициатив, которые принесли ему победу на выборах.

В частности, он намеревался назначить на должность председателя ЦБ экономиста Эмилио Окампо, сторонника долларизации.

По словам собеседника газеты, новый президент предположительно передумал назначать Окампо на один из ключевых постов в государстве, что может означать и отказ от идеи смены песо на американскую валюту.

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