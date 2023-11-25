Новый президент Аргентины отказался от идеи замены нацвалюты на доллар

СМИ: Милей может отказаться от идеи «долларизации» Аргентины
Новый президент Аргентины Хавьер Милей может отказаться от идеи «долларизации» страны, пишет Financial Times со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в ходе предвыборной кампании Милей обещал ликвидировать Центральный банк страны и заменить национальную валюту на доллар США. Политик заявлял, что стоимость песо упала ниже приемлемых значений, а ЦБ Аргентины следует «взорвать».
Кроме того, он критиковал идею глобального потепления, выступал за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.
Источник отметил, что после выборов прошло всего несколько дней, а президент уже начал постепенно отказываться от скандальных инициатив, которые принесли ему победу на выборах.
В частности, он намеревался назначить на должность председателя ЦБ экономиста Эмилио Окампо, сторонника долларизации.
По словам собеседника газеты, новый президент предположительно передумал назначать Окампо на один из ключевых постов в государстве, что может означать и отказ от идеи смены песо на американскую валюту.