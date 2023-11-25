Правительство поможет пострадавшим от ВСУ аграриям

Российское правительство увеличит дополнительную поддержку аграриев, которые пострадали из-за действий ВСУ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство поможет пострадавшим от ВСУ аграриям
© РИА Новости

«С 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого увеличится объем господдержки», — говорится в документе.

Он опубликован на официальном сайте правительства РФ. Размер выплаты будет зависеть от региона.

Стало известно, сколько самолетов Россия потеряла из-за санкций

Крым и дальневосточные субъекты РФ получат высокие коэффициенты при распределении субсидии. На выплаты могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, которые содержат личные подсобные хозяйства.

7