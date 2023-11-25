Эксперты рассказали о будущей роли России в поставках газа в Европу

Россия может сыграть роль балансирующего поставщика газа в Европе, когда геополитическое противостояние завершится и бизнес-связи нормализуются. Так считают эксперты «Сколтеха», сообщает РИА Новости.

«Потенциально после окончания нынешнего цикла геополитической напряженности и нормализации коммерческих отношений Россия могла бы играть роль балансирующего поставщика газа на европейский рынок, осуществляя спотовые поставки», — сказано в специальном исследовании.

Оно называется «Трансформация российской газовой экспортной стратегии на новом этапе развития российской газовой промышленности: фактор СПГ».

Авторами выступили аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, директор центра Андрей Осипцов и его заместитель Ирина Гайда.

Эксперты отмечают, что Европа болезненно отреагировала на сокращение поставок из России по политическим причинам. Ее рынок по-прежнему чутко реагирует на любые сигналы. Европейский спрос не упадет ниже 300 миллиардов кубометров газа в год в 2020 – 2030 годы.

Если Европа не подпишет долгосрочные контракты на импорт СПГ из США и Катара, то у России есть определенный потенциал играть в будущем роль балансирующего поставщика на европейском рынке. РФ будет поставлять спотовые объемы по сохранившейся газотранспортной инфраструктуре.