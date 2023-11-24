Венгрия захотела получать турецкий газ

Венгрия рассчитывает до конца года подписать с турецкой компанией Botas соглашение о поставках газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Будапеште с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром.

"Турция будет и впредь играть важную роль в обеспечении Венгрии энергоресурсами, и в настоящее время ведутся переговоры о заключении до конца года с крупнейшей турецкой энергетической компанией соглашения о покупке газа", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия планирует приобрести весной и летом 2024 года 275 млн кубометров газа, добываемого в Турции. Министр отмечал, что работа над соглашением с Botas близится к завершению. По его словам, это еще больше повысит роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Венгрии.

Сийярто также подчеркивал, что значение Турции как транзитной страны, по территории которой газ из России и других государств поступает в Европу, возрастет в связи с предстоящим увеличением поставок топлива из Азербайджана и в перспективе - возможной транспортировкой газа из Туркмении. По этим причинам энергетическое сотрудничество между Венгрией и Турцией "приобретает новое измерение", считает глава МИД.