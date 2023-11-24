Золото снова приблизилось к 2000 долларов за унцию
Стоимость золота на нью-йорской бирже Comex 24 ноября поднялась до 2000 долларов за унцию. Об этом сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 19:02 по московскому времени, цены на золото выросли на 0,3% до 1999,6 за тройскую унцию. Причиной роста стоимости стало ослабление доллара, который в ходе торгов на бирже ICE в пятницу опустился на 0,5%. Кроме того, по мнению аналитиков Commerzbank AG, на это также оказали влияние «надежды, что Федрезерв больше не станет поднимать процентную ставку»
Напомним, что цены на золото также поднимались до 2000 долларов за унцию 23 ноября.
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