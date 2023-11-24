Премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала решили в своих странах на один год продлить исключение из санкций против российских нефтепродуктов. Москва24
"В определенной степени дошло к соглашению о том, а это большая помощь для обеих сторон, касающемуся просьбы словацкого производителя топлива [для автомобилей]. [Просьбы], чтобы было предоставлено исключение [из санкций ЕС] на один год для использования продуктов из российской нефти. Верю, что это поможет Чехии и Словакии. Словакии так, что будет продолжаться производство продукции [из российской нефти], а Чехии так, что, как надеемся, цены на эти продукты [словацкого комбината] останутся на рынке [без изменений]", - сказал Фицо. ТАСС
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер Словакии Роберт Фицо и претендент на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против санкций, введенных в отношении России. News.ru