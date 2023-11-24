СМИ сообщают о кампании бойкота израильских брендов в Турции

В Турции инициировали крупнейшую в истории кампанию бойкота брендов Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yeni Akit.

Как отмечает газета, поддержка этого решения растет. Подчеркивается, что оно принято в связи с нападениями страны на Палестину.

Бойкот коснулся израильских брендов и марок, которые поддерживают Израиль, говорится в публикации.

Также издание подчеркнуло, что граждане открывают для себя продукты местного производства. Это «сподвигло производителей на новые наработки», отмечается в статье.

Напомним, что с 24 ноября в секторе Газа начинается четырехдневное перемирие. Это первая договоренность между Израилем и ХАМАС с начала обострения конфликта 7 октября.