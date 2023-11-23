Аналитики сравнили перспективы развития экономики России и ЕС

Аналитики Amundi, крупнейшей в Европе компании по управлению активами, представили доклад о развитии экономики в 2024 году, пишет RT со ссылкой на пресс-службу компании.

По мнению экспертов, в следующем году российская экономика будет расти в три раза быстрее, чем экономика еврозоны.

Аналитики объяснили это тем, что западные страны ввели против России большое количество ограничительных мер. Вместе с тем, они не смогли добиться того, чтобы санкции реально работали, действовали, наносили ущерб российской экономике.

ВВП России вырастет на 1,5% в 2024 году и на 2% — в 2025-м по сравнению с 0,5% и 1,2% для еврозоны соответственно, предположили специалисты.

Винсент Мортье, IT-директор компании Amundi, пояснил, что от многочисленных рестрикций в выигрыше оказались не только Россия, но и её партнёры по БРИКС, а также Турция и Казахстан.