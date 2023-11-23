Кабмин продлил на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство России продлило до 31 мая квоты на вывоз из страны минеральных удобрений. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В документе уточняется, что распределять объемы между экспортерами до 27 ноября поручено Минпромторгу. Само постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Решение направлено на поддержание объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит порядка 17 млн тонн. Из них на азотные удобрения предусмотрено 9,8 млн тонн, на сложные удобрения — более 7,1 млн тонн. Уточняется, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.