Импорт рыбы в России в октябре резко сократился

Данные Рыбного союза свидетельствуют об увеличении объема импорта рыбы и морепродуктов в РФ по итогам января-октября 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022-го. При этом в октябре он резко сократился в связи с повышением курса американской валюты, передает агентство «Прайм».

В материалах экспертов союза отмечается, что за 10 месяцев 2023 года импорт рыбной продукции на российский рынок достиг 465 тысяч тонн на сумму 1,9 миллиарда долларов.

В весе импорт на 26% превышает показатели за такой же период в прошлом году, а в денежном выражении — на 15%.

Динамика связана с «преимущественно эффектом низкой базы весны прошлого года», объясняют специалисты.

Они также указывают на то, что в прошлом месяце ввезли на 29% меньше продукции в весе и на 41% меньше в стоимости (в иностранной валюте). Аналитики отмечают, что повышение курса доллара уже начало переноситься в цены на полках торговых точек.

В списке наиболее востребованных видов импортной рыбной продукции оказались мороженая скумбрия, сурими, креветки ваннамей, семга и гигантский кальмар.