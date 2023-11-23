Импорт рыбы в России в октябре резко сократился
Данные Рыбного союза свидетельствуют об увеличении объема импорта рыбы и морепродуктов в РФ по итогам января-октября 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022-го. При этом в октябре он резко сократился в связи с повышением курса американской валюты, передает агентство «Прайм».
В материалах экспертов союза отмечается, что за 10 месяцев 2023 года импорт рыбной продукции на российский рынок достиг 465 тысяч тонн на сумму 1,9 миллиарда долларов.
В весе импорт на 26% превышает показатели за такой же период в прошлом году, а в денежном выражении — на 15%.
Динамика связана с «преимущественно эффектом низкой базы весны прошлого года», объясняют специалисты.
Они также указывают на то, что в прошлом месяце ввезли на 29% меньше продукции в весе и на 41% меньше в стоимости (в иностранной валюте). Аналитики отмечают, что повышение курса доллара уже начало переноситься в цены на полках торговых точек.
В списке наиболее востребованных видов импортной рыбной продукции оказались мороженая скумбрия, сурими, креветки ваннамей, семга и гигантский кальмар.
Ранее «Российская газета» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в связи с внешними ограничениями и логистическими трудностями российская рыба продается на экспорт с дисконтом в 10%.