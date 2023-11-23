Подсчитаны расходы Израиля на конфликт в Газе

По его информации, конфликт "будет стоить бюджету страны около 180 млрд шекелей ($48 млрд) в 2023-2024 годах". При этом Израиль "понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть". Bloomberg уточняет со ссылкой на данные министерства финансов еврейского государства, что продолжение военных действий обходится бюджету страны в $270 млн в день.

"Мы движемся в соответствии с базовым сценарием, который предполагает несколько месяцев боевых действий. <...> Мы вполне способны финансировать Государство Израиль даже в более экстремальных ситуациях, чем нынешний конфликт", - сообщил в интервью агентству главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг.

Ранее израильская экономическая газета Calcalist проинформировала, что операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если военные действия завершатся до конца 2024 года, обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $54 млрд). По данным газеты, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся еще от 8 до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без полноценного подключения ливанского движения "Хезболлах", Ирана или Йемена, а 350 тыс. призванных на службу резервистов Армии обороны Израиля вскоре смогут вернуться на свои рабочие места.